تشامبرلين يدعم ليفربول قبل موقعة بايرن ميونخ

عاد أليكس تشامبرلين لاعب ليفربول الإنجليزي، إلى تدريبات الفريق اليوم الثلاثاء، بعد الإصابة التي لحقت باللاعب في شهر إبريل 2018، خلال لقاء فريقه أمام روما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بالموسم الماضي.

وخاض تشامبيرلين اليوم الثلاثاء تدريبات خفيفة، قبل العودة الكاملة إلى التدريبات الجماعية للريدز، حيث من المحتمل أن يستعين به الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول في المباريات المقبلة.

وتعتبرعودة نجم وسط المنتخب الإنجليزي دعمًا لزملائه، قبل مباراة ليفربول الحاسمة أمام بايرن ميونيخ الألماني الأسبوع المقبل، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وكان من المنتظر أن يعود تشامبيرلين إلى الفريق، في وقت لاحق من الموسم الحالي، غير أن اللاعب بذل مجهودات كبيرة للحاق بالفريق.