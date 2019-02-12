حفز باتريس ايفرا لاعب مانشستر يونايتد السابق، لاعبي و جماهير الفريق قبل مواجهة باريس سان جيرمان الليلة في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا علي ملعب أولد ترافورد.
ونشر ايفرا فيديو على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام يقول فيه: "احترم باريس سان جيرمان، كما لدي العديد من الأصدقاء هناك، ولكن نحن مانشستر يونايتد، لذلك يجب على اللاعبين التأكد أن كل دعمنا سيكون لهم، لذلك يجب أن يقدموا كل مالديهم".
ووجه ايضًا رسالة لجماهير اليونايتد قائلًا: "ستكونو جزء كبير في المباراة، لذلك يجب عليكم دعم لهم أثناء المباراة من مدرجات أولد ترافورد".
وأضاف إيفرا: "دائمًا كنت أقول أن ملعب الأولد ترافورد مسرح الأحلام بالنسبة لنا، ولكن أتمنى أن يكون مسرح الكوابيس بالنسبة لباريس سان جيرمان الليلة".
كانت هذه تفاصيل خبر إيفرا للاعبي مانشستر: اجعلوا الأولد ترافورد مسرح الكوابيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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