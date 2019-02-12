ليفربول بقيادة صلاح يبدأ من إسبانيا الاستعدادات لمعركة بايرن ميونيخ

بدأ ليفربول الإنجليزي تدريباته اليوم الثلاثاء بمعسكر الريدز بمدينة ماربيلا الإسبانية استعدادا لمباراته المرتقبة النارية أمام بايرن ميونيخ الألماني في المباراة التي ستجمعهما يوم الثلاثاء 19 فبراير على ستاد "الأنفيلد" ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وشارك نجوم ليفربول في التدريبات يتقدمهم الفرعون المصري محمد صلاح الذي تعقد عليه جماهير الريدز أحلام كبيرة لقيادة الفريق لتحقيق انتصار ثمين على البايرن في ملعب الأنفيلد، لتأمين بطاقة التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا قبل مباراة العودة التي ستقام على ستاد "أليانز أرينا"، والمقرر لها يوم 13 مارس المقبل.

وشهد مران ليفربول مشاركة الإنجليزي أليكس أوكسليد تشامبرلين في المران بشكل طبيعي استعدادا لعودته إلى المشاركة الأساسية مع الريدز، بعد تعافيه من الإصابة التي كان تعرض لها اللاعب في الموسم الماضي.