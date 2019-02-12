حركة فتح تشن هجوما حادا على قطر

شن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ومفوض العلاقات العربية، عباس زكي، هجوما حادا على قطر متهما إياها بمساعدة "الاحتلال الإسرائيلي"، ووصف دور الدوحة في فلسطين بـ "المعصية".

وقال زكي، في تصريحات خاصة لصحيفة "البيان" الإماراتية: "نحن متجذرون في أرضنا، وسنحقق حلمنا بالعودة والتحرير، ولو بقينا وحدنا".

وأضاف زكي، حسب الصحيفة: "لماذا هذا التطبيع العلني مع الاحتلال، ألم تسمعوا بالقول: وإذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا؟".

واستطرد المسؤول الفلسطيني: "أتمنى على حركة حماس أن تدرك المتغيرات في المنطقة وأن مشروعهم قد هُزم، وهذه زعيمة المعارضة الإسرائيلية تسيبي ليفني تصرح للقناة العاشرة الإسرائيلية بأن السلاح الذي وصل إلى قطاع غزة، دخل بعلمنا وبالتنسيق معنا".

وأضاف زكي: "إسرائيل عيونها على كل الأراضي العربية، لكن يجب ألا نتركها ويجب التصدي لمخططاتها، وأن يبقى الرهان على قوتنا العربية، ولا نراهن على أمريكا".

وتقدم قطر منذ سنوات دعما مستمرا لحركة "حماس" المهيمنة على قطاع غزة الذي يخضع لحصار محكم إذ تغلق إسرائيل كل معابره في حين لا تفتح مصر معبر رفح إلا بصورة متقطعة ولأسباب إنسانية.

وقدمت قطر، مئات الملايين من الدولارات لقطاع غزة.

كما استقبلت الدوحة كثيرا من قادة "حماس" بمن فيهم رئيس المكتب السياسي السابق للحركة، خالد مشعل. فيما يعيش في قطر حاليا حوالي 100 ألف فلسطيني.