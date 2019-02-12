لاسارتي: لاعبي سيمبا يفتقدون "اللعب النظيف"

انتقد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي المصري لاعبي سيمبا التنزاني، موضحا في الوقت ذاته أسباب الخسارة أمام الفريق التنزاني 0-1، اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا.

وقال "لاسارتي" في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "لاعبو سيمبا أضاعوا الكثير من وقت المباراة، لقد تعمدوا السقوط أكثر من ١٥ مرة في الملعب، وهذا لا يتفق مع اللعب النظيف، ولكن المباراة انتهت، ونتطلع للأمام، ولا بد من التركيز فيما هو قادم، وأؤكد أن فرص الأهلي ما زالت قوية في التأهل لدور الثمانية".

وأوضح المدرب الأوروجوياني: "لقد دفعت بالثلاثي كريم نيدفيد وحمدي فتحي وعمرو السولية في منتصف الملعب منذ بداية المباراة للحفاظ على مجهود الفريق حتى لا يتأثر بارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، والذي كان له تأثير كبير على نتيجة اللقاء، وتسبب في تراجع مستوى الأهلي خاصة في الشوط الثاني".

وأشار المدير الفني للأهلي: "سوف نلعب للفوز في المباراتين المقبلتين أمام فيتا كلوب وشبيبة الساورة، قدمنا مباراة جيدة في ملعب سيمبا، ولكن التوفيق لم يكن حليفنا، هذه كرة القدم، تقبل كل الاحتمالات".

وأتم مارتن لاسارتي تصريحاته: "هدف الأهلي واضح في المرحلة المقبلة بتخطي مرحلة دور المجموعات، كخطوة نحو الفوز اللقب".

ويتصدر الأهلي المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط خلفه سيمبا التنزاني 6 نقاط، قبل مباراة فيتا كلوب (4 نقاط) والساورة (نقطتين).