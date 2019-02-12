نشر الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، فيديو لإعلانه الجديد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وظهر محمد صلاح في الإعلان وهو يتحدى ليونيل ميسي على التصويب بعيد المدى للترويج لاحدى شركات المشروبات الغازية. الجدير بالذكر، أن الدولي المصري محمد صلاح، ظهر منذ عدة أيام في مقطع فيديو مصور له وهو يقوم بمهاراته الكروية الرائعة، والتي أذهلت الكثير من محبيه حول العالم.

كانت هذه تفاصيل خبر أول رد فعل لـ"صلاح" بعد إعلانه مع "ميسي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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