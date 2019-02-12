أطباء الجزيرة يهددون بالإضراب .. ويطالبون بإطلاق سراح المعتقلين

أمهلت لجنة أطباء ولاية الجزيرة، وسط السودان، اليوم (الثلاثاء) السلطات الأمنية ساعتين لإطلاق سراح اثنين من منسوبيها اعتقلا عقب وقفة احتجاجية أمام مستشفى ودمدني.

وهددت بالتوقف عن العمل بجميع مستشفيات ودمدني عاصمة الولاية حال عدم الاستجابة إلى مطالبها.

وقالت اللجنة في بيان أن جهاز الأمن السوداني، أعتقل اثنين من الأطباء، ووجه أفراد القوة التي فضت الوقفة إساءات لفظية للأطباء والطبيبات.

وأكدت رفضها التعامل المشين والقمع والقمع والإرهاب الذي يمارس ضد الشعب السوداني والعاملين في المجال الصحي بالبلاد.

وقالت أنها ستقف بقوة ضد أي ضرر يصيب أي طبيب يمارس حقوقه المكفولة له بالدستور والقانون.