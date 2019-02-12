مهاجم وست هام يطالب بخصم نقاط فريقه بسبب محمد صلاح

طالب ميشيل أنطونيو مهاجم وست هام يونايتد بخصم نقاط فريقه دفاعًا عن محمد صلاح نجم ليفربول الذي تعرض لهتافات عنصرية خلال مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي.

وأوضح أنطونيو أن أي ناد يثبت تورط جماهيره في وقائع عنصرية يتعين معاقبته بخصم نقاط من رصيده وإجباره على خوض مواجهاته على أرضه بدون مشجعين.

وقال أنطونيو شبكة سكاي الرياضية: "معاقبة شخص لا يحل المشكلة قد يحصل هذا الشخص على إيقاف مدى الحياة لكن لا يملك الجميع صورة لوجهه وقد يعود إلى الملعب".

وأضاف أنطونيو: "لو بدأت الأندية تلعب مباريات بدون جماهير مع خصم نقاط منها فإنها ستتعامل مع الأمر بجدية أكبر.. لو أثر ذلك على الفريق والجماهير فانهم سيبدأون إصلاح أنفسهم".

وواصل أنطونيو: "أحمل الاتحاد الانجليزي والاتحاد الأوروبي المسئولية لانهما لا يتبنيان اجراءات صارمة بما يكفي.. لو واصلا التفكير في حلول أخرى ولم يضربا بيد من حديد مباشرة فان الأمر سيستغرق سنوات طويلة".