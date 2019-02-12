الترجي يتقدم على أورلاندو بيراتس بهدف "البدري"

تمكن اللاعب الدولي التونسي أنيس البدري من افتتاح التسجيل منذ قليل، للترجي التونسي أمام ضيفه نادي أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، في الدقيقة 17 من الشوط الأول.

ويحتضن الملعب الأولمبي بالمنزه هذه المباراة التي تجرى حاليا، بدور حضور الجمهور لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.