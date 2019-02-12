الفيفا تؤكد عدم حذف 6 نقاط من الإفريقي

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم، أن الإتحاد الدولي لكرة القدم 'الفيفا' راسلها اليوم الثلاثاء 12 فيفري 2019، ليعلمها بالتسوية النهائية للنزاع الحاصل بين النادي الإفريقي وفريق غروزني الروسي، حول ملف اللاعب إيزيكال.
وأكدت الفيفا في مراسلتها للجامعة، على قرارها الإستثنائي بعدم الأخذ بعين الإعتبار لما ورد في مراسلتها الواردة بتاريخ 25 جانفي 2019، وبالتالي عدم حذف ست نقاط من رصيد النادي الإفريقي.
ويذكر بأن الجامعة قد تقدمت بالشكر للإتحاد الدولي لكرة القدم ومختلف اللجان المعنية، وذلك لتفاعلها وتجاوبها مع مطالب ومراسلات النادي الإفريقي والجامعة التونسية لكرة القدم.
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