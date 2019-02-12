وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد أفادت تقارير في ألمانيا يوم أمس الإثنين أن لاعب آينتراخت فرانكفورت لديه اتفاق مع برشلونة، ولكن الآن يقال أن ريال مدريد مهتم به أيضا.
وفي الوقت الذي يبلغ فيه فرانكفورت عن ترتيباته مع النادي الكاتالوني، فقد قالت صحيفة "بيلد" الألمانية هذا الثلاثاء بأن ريال مدريد قدم عرضاً بقيمة 45 مليون يورو لناديه.
كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يستعد لخطف هداف الدوري الألماني قبل برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.