فينيسيوس يستعد لمعركة شرسة ضد مدافع أياكس المتألق

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد لديه نقطة لإثبات نفسه ضد نجم دفاع أياكس أمستردام الهولندي ماتايس دي ليخت.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فسوف يلتقي ريال مدريد مع أياكس في دوري أبطال أوروبا ليلة الأربعاء في مباراة يمكن أن تشهد مواجهة فينيسيوس ضد ماتياس دي ليجت، اللاعب الذي فاز بجائزة جولدن بوي 2018 أمامه.

وتمنح الجائزة هذه كل عام لأفضل لاعب في أوروبا تحت سن 21 عاماً، حيث فاز بها مدافع اياكس في العام الماضي.

وأنهى قمة التصنيف العالمي، مع ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول في المرتبة الثانية، وجاستن كلويفرت لاعب روما في المركز الثالث، وباتريك كوتروني لاعب ميلان في المركز الرابع وفينيسيوس جونيور في المركز الخامس.