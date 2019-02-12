أكد ألفارو أربيلوا، سفير نادي ريال مدريد الإسباني، أن كل دقيقة لعبها إيسكو ألاركون مع النادي الملكي، كان يركض فيها كما أنها اول مره له في حياته. احد من أكبر التحديات التي قابلتها في مسيرتي". وأضاف: "دورى تمثل في الدفاع عن ريال مدريد ،وليس مهاجمة باقي الاندية". وواصل: "إعتقدت عند رحيلى إلي ليفربول أنني لن أعود لريال مدريد مجددًا". وأكمل: "أزمة إيسكو؟ المدرب هو صاحب القرار .. فقط أود أن اقول له يجب عليك التدرب بجد، لأن الفرصة سوف تأتي ويجب عليك أن تكون مستعد". استطرد: "أنا متحمس بخصوص فينيسيوس هو رائع". واردف قائلاً: "أمل ان يخسر برشلونة حتى في تدريبات الغد، لكننى لست مضاد لبرشلونة". وأشار: "هؤلاء اللاعبين نفسهم صنعوا المستحيل مع ريال مدريد، أراهم قادرين على فعل كل شئ".

كانت هذه تفاصيل خبر أربيلوا يكشف سبب أزمة إيسكو.. ويصرح: أتمنى خسارة برشلونة دائمًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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