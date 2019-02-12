بقرار مفاجئ حي الوادي نيالا يرفض اداء مبارياته امام المريخ والموردة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أصدر نادي حي الوادي نيالا قرارًا مفاجئًا أعلن بموجبه رفض أداء مباراتي الموردة الخرطوم والمريخ الخرطوم في بطولة الدوري الممتاز.

وبحسب ما علم”باج نيوز” فإن نادي حي الوادي طالب بأداء كل الفرق مبارياتها المؤجلة في المنافسة ومن ثم أداء مبارياته في البطولة.

وأكّد النادي أنه يستهدف العدالة من قراره حتى لا يتمّ فتح أية باب للتلاعب في نتائج المباريات.

يشار إلى أن حي الوادي نيالا يحتّل المركز الثالث برصيد”17″ نقطة.