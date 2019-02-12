منظمة الأمم المتحدة يونسيف: تحرر 120 طفلا من صفوف المعارضة في جنوب السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت “منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة” (اليونسيف)، الثلاثاء، تحرير 120 طفلا كانوا يحاربون في صفوف المعارضة المسلحة في ولاية “قودوي” جنوب غربي جنوب السودان.

وقالت “اليونسيف” إن من بين الأطفال المحررين 48 فتاة، وطفل لا يتجاوز عمره 10 أعوام.

وأضافت، في بيان تلقت “الأناضول” نسخة منه: “وبذلك يرتفع العدد الكلي للأطفال الذين نجحنا في تحريرهم منذ اندلاع الحرب في عام 2013 إلي 3 آلاف طفل”.

وأوضحت المنظمة الأممية أن تحرير الأطفال من الأعمال المسلحة “طريق طويل ينبغي علينا مواصلته، وسينتهي بإعادة 19 ألف طفل الى أسرهم”.

وأشارت إلى أن “تحرير أي طفل من أيدي الجماعات المسلحة يعد بمثابة إعادة للطفولة واسترجاعا للمستقبل”.

وتواجه “اليونسيف” تحديا كبيرا في جنوب السودان، فما يزال نحو 16 ألف طفل يعملون في صفوف الجماعات المسلحة حتى اليوم.

وتعد هذه دفعة الأطفال الثالثة التي يتم تحريرها من ولاية قودوي منذ عام 2017، بعد الدفعة الأولي في أبريل / نيسان 2018، والثانية في أغسطس / آب 2018.

وتنص اتفاقية الترتيبات الأمنية المدرجة في متن اتفاق السلام الموقع بين الحكومة والمعارضة على أن تحرر جميع الأطراف الأطفال العاملين في صفوفها.

وفي 5 سبتمبر / أيلول الماضي، وقع فرقاء جنوب السودان في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اتفاقا نهائيا للسلام، بحضور رؤساء “إيغاد”.

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