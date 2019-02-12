- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أثارت قرية سودانية ضجة واسعة داخل مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها عن جدول دورة تنشيطية لكرة القدم بمشاركة أربعة أندية.
وبحسب جدول المباريات الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي ونقلته فقد أعلنت قرية “الطالباب”, التي تقع عند المدخل الشمالي الشرقي للمنطقة المسماه بمنطقة الحلاوين, عن جدول مباريات الدورة التنشيطية واللوائح والقوانين التي يجب الالتزام بها.
ووفقاً لموقع النيلين فإن الإثارة والضجة التي أحدثتها دورة “الطالباب” سببها الأسماء الغريبة للأندية المشاركة, حيث جاءت أسماء الأندية أو الفرق الأربعة المشاركة على النحو التالي: (بركان ضد الكيزان _ تسقط بس _ تقعد بس _ تشلسي).
كانت هذه تفاصيل خبر منطقة سودانية تثير ضجة واسعة بتنظيمها بطولة لكرة القدم وأسماء أنديتها (بركان ضد الكيزان _ تسقط بس _ تقعد بس) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.