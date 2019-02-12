ملياردير مصري شهير يضع شرطا واحدا فقط لضخ المليارات داخل فنزويلا

شهاب محمد - الخرطوم - السودان اليوم: كشف ملياردير عربي شهير عن استعداده للاستثمار في فنزويلا، التي تعيش أزمة سياسية واقتصادية خانقة، بشرط رحيل رئيسها نيكولاس مادورو من منصبه.

وفي مقابلة مع “بلومبرغ”، قال المصري نجيب ساويرس: “مستعد للاستثمار في فنزويلا في أي وقت بعد أن يترك مادورو منصبه”.

وتابع: “الرئيس مادورو استمر في مواجهة الاحتجاجات وانهيار الاقتصاد والعقوبات الأمريكية من خلال قبضة محكمة على الجيش ومن خلال قمع المعارضة”.

وأوضح ساويرس، الذي تبلغ ثروته خمسة مليارات دولار وفقا لمؤشر “بلومبرغ”، أنه سينظر في فرص استثمارية أخرى في أمريكا اللاتينية.

يذكر أن ساويرس يمتلك حصصا في مناجم للذهب عبر الشركة الكندية “لامانشا للموارد”، والتي كان قد اشتراها مقابل 493 مليون دولار، وفي العام الماضي أعلن عن استثماره نصف ثروته في استخراج الذهب.

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