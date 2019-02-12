الزعفوري اختار تشكيلته للمُواجهة الهلال يجري مرانه الرئيس عصر اليوم بملعب ناكانا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أدّى فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال صباح أمس “الإثنين” بملعب (زاناكو) في العاصمة الزامبية لوساكا، مرانه الرئيسي استعداداً لمُواجهة فريق ناكانا الزامبي عصر غدٍ الأربعاء في الجولة الثانية لمرحلة دوري المجموعات بمسابقة الكونفدرالية، واشتمل مران الهلال الذي أشرف عليه الجهاز الفني بقيادة الزعفوري على تدريبات قوية شارك فيها (24) لاعباً من بينهم ثلاثة حراس مرمى وتألق الثلاثي في التّدريبات الخاصّة مِمّا أربك حسابات المدير الفني، واستمرت المُناورة الرئيسيّة لساعتين نفّذ خلالها التونسي إراد الزعفوري وطاقمه المُعَاون تَدريبات مُتنوِّعة ما بين التمارين البدنية والفنية التّكتيكيّة، وقد رسم المدرب جملةً من التدريبات التكتيكية الفنية خلف الأبواب المغلقة من وسائل الإعلام الزامبية بحسب ما أراده الفريق، وشهد الجزء الأخير من المران إجراء تقسيمة قوية بين الفريق المرشح والفريق المرابط، وشهدت التقسيمة عودة قوية للاعب الفريق عبد اللطيف بوي وإدريس مبومبو، إضافة لمحمد موسى الضي وشرف الدين شيبوب، وكانت البعثة قد شدت الرحال عبر الطيران الداخلي إلى مدينة إندولا في رحلة تستغرق حوالي نصف ساعة، ومنها تحرّكت البعثة براً إلى مدينة كيتوي، حيث سيجري الجهاز الفني المران الختامي للمُباراة وسيختار الجهاز الفني من خلال مران اليوم التشكيلة التي سيدفع بها في المُباراة عصر غد الأربعاء، ومن المُتوقّع أن يكون قد لحق رئيس بعثة الهلال الطريفي الصديق من جانب الاتحاد العام لكرة القدم ورئيس البعثة من جانب الهلال عمار الصادق، إلى جانب ثلاث شخصيات كبيره من جانب الهلال وذلك لمُتابعة المباراة غداً، وتقرر أن تكون مباراة الهلال وناكانا الزامبي في تمام الساعة السادسة بتوقيت السودان.