إيران تضيف احدث القدرات العسكرية الجديدة لبحرية الحرس الثوري

شهاب محمد - الخرطوم - البحرية الإيرانية الخليج 365: أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، أنها أضافت قدرات عسكرية جديدة لقوة البحرية التابعة للحرس الثوري.

وذكرت وكالة “فارس” الإيرانية أنه تم تسليح القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية الإيراني بطراد جديد سرعته 80 كم في الساعة قاذف للصواريخ.

وتم عرض هذا الطراد في معرض “اقتدار 40″، الذي اختتم أمس الاثنين، وجرى فيه عرض مختلف أنواع الأسلحة والمعدات.

وتابعت الوكالة “هيكلية هذا الطراد مؤلفة من جدارين ويبلغ طوله 16 مترا وعرضه 5 أمتار و 65 سنتيمترا”.

كما يحتوي هذا الطراد مكانا لنصب قاعدة صواريخ كروز مضادة للسفن حيث يبدو في ضوء أبعاده أنه قادر على حمل وإطلاق صواريخ كروز من طراز “ظفر” و”نصر”.

وذكرت “فارس” أنه “بناء على أبعاد وظاهر هذا الطراد السريع فإنه يشبه إلى حد كبير الزورق القتالي الزارع للألغام 14M ما يدل على إيجاد تغييرات على الهيكل الألمنيوم لهذا الزورق”.

ويمتلك هذا الطراد محركين بقوة 1300 حصان لكل منهما وتبلغ سرعته 25 عقدة بحرية بما يعادل 83 كيلو مترا في الساعة.

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