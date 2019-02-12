زيادة كبيرة بواقع (400) جنيه في قنطار السمسم

شهاب محمد - الخرطوم - سمسم الخليج 365 : تشهد أسعار السمسم زيادة كبيرة خاصة ، وقال أسعد الضو التاجر بالسوق إن سعر القنطار ارتفع من( 4050) جنيه إلى (4551) جنيه بزيادة حوالي 400 جنيه، وأرجع السبب لزيادة سعر الدولار في السوق الموازي، وقال لـ(آخر لحظة) إن سعر الذرة الفيتريتة (1850) جنيهاً للقنطار بالكاش، و(2250-2300) جنيه بالشيك، وأشار إلى انخفاض أسعار الدخن بالكاش من (3300) جنيه إلى (3100) جنيه للأردب، لكنه قال يباع بسعر الكاش بـ 4 آلاف جنيه، وقال إن الذرة الصفراء تباع بسعر 3 آلاف جنيه، مشيراً إلى ثبات أسعارها، وأبان أن الذرة الصفراء تدخل في صناعة دقيق سيقا، أما الدبر طابت فسعر القنطار 3 آلاف جنيه والعادي بحوالي (2500) جنيه، والعكر بسعر ألفي جنيه بالكاش و (2400) جنيه بالشيك

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