أربيلوا: كريستيانو يمثل تاريخ ريال مدريد.. وتحقيق الثلاثية غير بعيد

أكد ألفارو أربيلوا سفير نادي ريال مدريد الإسباني، أن الفرنسي كريم بنزيما ليس فقط واحد من أفضل مهاجمي العالم، لكنه أيضًا من أفضل اللاعبين.

وقال أربيلوا خلال حوار تلفزيوني مع برنامج "الشرينجيتو": "كريستيانو رونالدو تاريخ ريال مدريد مع دى ستيفانو وأنا فخور للعب بجواره".

وأضاف قائلاً: "سولاري يتخذ قرارات جيده، ولكن ما لم يكن طبيعي هو ما كان يحدث من قبل".

وواصل: "كريستيانو وراموس اكثر من رأيتهم يذهبون إلى الصالة الرياضية في ريال مدريد".

واختتم بقوله: "ريال مدريد قادر على حصد الثلاثية هذا الموسم".