وقال أربيلوا خلال حوار تلفزيوني مع برنامج "الشرينجيتو": "كريستيانو رونالدو تاريخ ريال مدريد مع دى ستيفانو وأنا فخور للعب بجواره".
وأضاف قائلاً: "سولاري يتخذ قرارات جيده، ولكن ما لم يكن طبيعي هو ما كان يحدث من قبل".
وواصل: "كريستيانو وراموس اكثر من رأيتهم يذهبون إلى الصالة الرياضية في ريال مدريد".
واختتم بقوله: "ريال مدريد قادر على حصد الثلاثية هذا الموسم".
كانت هذه تفاصيل خبر أربيلوا: كريستيانو يمثل تاريخ ريال مدريد.. وتحقيق الثلاثية غير بعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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