الأمن السوداني يعتقل العشرات من أساتذة الجامعات

أعتقلت سلطات الأمن السودانية، اليوم الثلاثاء عشرات من أساتذة الجامعات، كانوا يعتزمون تنفيذ وقفة احتجاجية صامتة أمام جامعة الخرطوم.
وقال شهود عيان إن قوات الأمن طوقت دار الأساتذة بوسط الخرطوم، وقامت بتوقيفهم قبل بدء الوقفة الاحتجاجية التي دعا لها تجمع المهنيين السودانيين والقوى المعارضة الموقعة على اعلان الحرية والتغيير.
ورصد السودان365 في حصر أولي اعتقال 16 من الاساتذة وهم:
١- د.محمد يوسف احمد المصطفى.. جامعة الخرطوم
٢- د. حامد الدود ..جامعة النيلين
٣- د. يوسف مخير ..النيلين
٤- د. حسام محمد عبد الجليل ...النيلين
٥- أ . محمد عزمي علي ..مهندس
٦- د. حامد سليمان النيلين
٧- د. فاروق ابو كساوي الخرطوم
٨- د. فرح صالح فرح النيلين
٩- د. معنى النور الامين الخرطوم
١٠- أ . شذي مصطفى الخرطوم
١١- أ. اية عبد العزيز الخرطوم
١٢- د. دفع الله سليمان الخرطوم
١٣- د. بشير أبوبكر الخرطوم
١٤- د. عبد الله النور الخرطوم
١٥- د. سعد عبد القادر جامعة بحري
١٦- د. محمد نجيب سليمان الحويرص الخرطوم
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