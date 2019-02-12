تعيين مدراء عامين لوزارات حكومة جنوب كردفان

أصدر والي جنوب كرفان الفريق أحمد إبراهيم علي مفضل قرارا بالرقم (22) لسنة 2019م قضى بموجبه بتعيين مدراء عامين للوزارات بحكومة الولاية. وبموجب القرار فقد تم تعيين الصادق عمر حمدية مديرا عاما للوزارة المالية والقوى العاملة والدكتور/ سعيد حبيب الله مديرا عاما للوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية. كما تم تعيين والمهندس/ ياسر محمد أحمد حماد مديرا عاما لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية. شغل صالح إبراهيم يعقوب مديرا عاما لوزارة التربية والتوجيه والدكتور/ محمد مضوي عبد الرحيم مديرا عاما لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية.

شغل صالح إبراهيم يعقوب مديرا عاما لوزارة التربية والتوجيه والدكتور/ محمد مضوي عبد الرحيم مديرا عاما لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية.

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