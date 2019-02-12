الرئاسة: لا تشريد لأحد من العاملين بميناء بورسودان

وجه النائب الأول لرئيس الجمهورية، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، بضرورة الاهتمام بالمشروعات التنموية والخدمية بالبحر الأحمر خاصة مشروعات الكهرباء والمياه، كما اطلع على مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والخدمية بالولاية.

وقال والي البحر الأحمر، الهادي محمد احمد، في تصريحات عقب اللقاء، الثلاثاء، إن النائب الأول لرئيس الجمهورية وعد بزيارة الولاية قريبا للوقوف ميدانيا على المشاريع التنموية كما اطمأن على انسياب المواد البترولية من الميناء الرئيسي لأنحاء البلاد.

وأشار الهادي إلى أن النائب الأول لرئيس الجمهورية أكد اهتمام الدولة بقضية الميناء وعزم الدولة على استيعاب كل العاملين بالميناء وأنه لا تشريد لأحد من العاملين.