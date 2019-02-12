النائب الأول يؤكد اهتمام الدولة بقضية ميناء بورتسودان الجنوبي

أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح اهتمام الدولة بقضية ميناء بورتسودان الجنوبي وعزمها علي استيعاب كافة العاملين في الموانئ دون تشريد لأي عامل. واطلع سيادته لدي لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم والي الولاية الهادي محمد علي ، علي مجمل الأوضاع بالولاية وسير تنفيذ مشروعات التنمية والخدمات.

وأوضح الوالي في تصريح صحفي أن اللقاء تناول توفير السلع والخدمات الضرورية للمواطنين وموقف انسياب المواد البترولية عبر الميناء الرئيسي الي ولايات السودان المختلفة.

وأشار سيادته الي النائب الأول وجه بالاهتمام بخدمات الكهرباء والمياه بولاية البحر الاحمر .

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