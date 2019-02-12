جنوب دارفور: (٥١١) مليون جنيه إيرادات 2018

كشف والى جنوب دارفور، ادم الفكي، عن جملة ايرادات الولاية الذاتية للعام ٢٠١٨م التي بلغت (٥١١) مليون جنيه تم تخصيص (٦٥٪) للتنمية، واصفا التقرير بالجيد فى نسبة الاداء الذي تجاوز (١٢٠٪) .

وقال الفكي فى الاجتماع السنوي لتقييم الاداء ان النظام المتبع هو تخصيص(٦٥٪) من الايرادات الشهرية للمحليات تذهب للتنمية و(٣٥٪) للتسيير مع التزام المالية بتوفير كل المرتبات.

وتابع" هذا المبلغ يشتمل على كل المبالغ التى تم تحصيلها من المالية والمحليات للعام 2018م".

واشار الفكي الى ان كل المحليات استعرضت خلال الاجتماع الايرادات والمبالغ الموجودة لديها وماقدمته فى التنمية فى مجال التعليم، الصحة، المياه والامن والاستقرار .

ولفت الى أن التجربة ممتازة ويمكن الوقوف على تجارب المحليات المختلفة ونقلها فضلا عن حصر العمل الكلي للايرادات للاستفادة منها، وإن هذه التجربة تمكنهم من ضبط الصرف وتوجيه (٦٥٪) للتنمية و(٣٥٪) للتسيير، وان كل الوزارات والمحليات تقدم تقارير شهرية.

وكشف الفكي عن مساهمة المنظمات الوطنية والاجنبية فى تنمية الولاية بمحلياتها بأكثر من (٦٠٠) مليون جنيه، بجانب المشروعات التنموية المستمرة فى الولاية مما يساعد فى المضي قدما الى الامام.