اعتصام طلاب ووقفات اطباء بمختلف مدن السودان

نفذ المئات من السودانيون اليوم في المستشفيات والجامعات بالخرطوم وامدرمان والخرطوم بحري اعتصامات ووقفات تطالب بالتنحي الفوري للبشير ونظامه من حكم البلاد استجابة لدعوة القوى الموقعة على اعلان الحرية والتغيير رصد اخبار الخليج 365 365 المناطق التي استجابت الدعوة: الأطباء في مستشفى المك نمر - شندي ‏الأطباء في مستشفى المك نمر - شندي مستشفى جعفر بن عوف. مستشفي ابراهيم مالك اساتذة جامعة الخرطوم اعتصام طلاب جامعة السودان وقفة اطباء مستشفي نيالا التعليمي

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