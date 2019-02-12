خاص .. قروب منبرشات .. "حالة وطن" تقلق الامن

اطلق جهاز الامن والمخابرات الوطني حملة اعتقالات طالت بعض الناشطات في قروب "منبرشات" علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، والذي اصبح خلال الاحتجاجات الشعبية الاخيرة مصدراً رئيساً لنشر اخبار وتحركات المواكب الاحتجاجية.

ويعتبر "منبرشات" احد القروبات النشطة وذات العضوية الضخمة، وحصد اعجاب كبير لنشره صور وفيديوهات التظاهرات، خاصة خروقات منسوبي الاجهزة النظامية بحق المتظاهرين.

وقالت مصادر لـ" اخبار الخليج 365 365"، بان الناشطات في القروب لهن القدرة علي إستجلاء الحقائق حول اي شاب خاصة "الامنجية"، حيث يبحث الجهاز عن صلة بين مايُنشر وتجمع المهنيين السودانيين وفقاً للمصادر.



وأضافت المصادر" احد الفتيات ارسلت صورة لاحد الشباب مستفسرة عنه، وجاءت الاجابة ان كان السؤال عن عشق .. فللاسف " الحصة وطن".

و"منبرشات" مجموعة مغلقة على “فيسبوك”، تجمع أطياف من العنصر النسائي بنكهة نسوية خالصة حيث الشرط الأساسي والمشترك بينها هو(للنساء فقط) مع الحفاظ على سرية ممنوع دخول الرجال ونقل التعليقات إلى خارجها. كل شيء هناك كل امرأة تجد ضالتها في تلك القروب انه سوق لترويج كافة البضائع.

ووفقاً للمتابعات يعمل القروب أيضاً، على عرض المشاكل والبحث عن الحلول، وفضح التحرش ضد النساء بالأسكرين شوت(نسخ الرسالة أو البوست)، أو نشر صور الشاب، وتبادل المعلومات بينهن وبذلك يقين بعضهن جور الزمان وجور الوضع الاقتصادي وما انتجه من ارذل الصفات في المجتمع من ابتزاز وغش وظلم.

ومع اندلاع التظاهرات تحول قروب “منبرشات” إلى حراك ثوري وأطلق عليه البعض (الرجال) قروب (الاسستخبارات) وذلك للدور الذي لعبه القروب في كشف هوية جواسيس وامنجية النظام المندسين داخل التظاهرات وأربكت بعض النظاميين وشرعوا بفتح بلاغات في بعض صفحات فيسبوك التي تظهر معلوماتهم.

ويتجاوز عضوية قروب "منبرشات"، الـ"200"، الف عضواً، وتديره احد الفتيات التي تتواجد في الولايات المتحدة الامريكية.