بيان لجنة اطباء السودان

يا هزارا رائع الطلعة فتانا أغرا

فجر الألحان في قلبي إعلانا وسرا

يا صباحا فتق الآمال في الخاطر زهرا بدايات زخات اليوم في تمام الساعة التاسعة صباحا من الوقفات الإحتجاجية المشتركة بين اختصاصي المختبرات و الأطباء والصيادلة

ها هو الغيث يطل من عمقنا الحبيب الدويم بحر أبيض ، مشكلين لوحة بهية تنبئ ببدايات مبشرة وتنبئ بتأكيد سقوط الطاغية .

فقد عبر كافة الزملاء عن رفضهم للسلوك الهمجي غير الإنساني لهذا النظام البائد وأعلنوا تضامنهم مع متطلبات الثورة وثبتوا تقدمهم لصفوف الحق والتغيير .

فهنيئا لنا جميعا بسودان جديد ، ويتقدم صفوفه الجيش الابيض

يتسم بالحرية والسلام والعدل. إعلام اللجنة المركزية للمختبرات الطبية

12 فبراير 2019

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