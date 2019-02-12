مدرب المولودية يتوعد المريخ بحصد بطاقة التأهل

اكد مدرب مولودية الجزائر، عادل عمروش، أنه يسعى للعودة بنتيجة إيجابية وحصد بطاقة التأهل للدور المقبل، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، وشدد على أن نتيجة التعادل في لقاء الذهاب لا تخدم فريقه، لكنهم متمسكون بالأمل حتى النهاية.

وقرر عمروش في تصريحات صحفية الجهاز الفني السفر مبكرا للسودان، للتعوّد على الأجواء هناك، في ظل الحرارة المرتفعة. وقال انه يعرف كل شيء عن المريخ وسحقق الفوز عليه في ملعبه ووسط جماهيره وان الجماهير لن تغير من واقع اللقاء



الي ذلك وافق الاتحاد الجزائري لكرة القدم، على إعفاء المدافع محمد مرواني، من المشاركة مع المنتخب الأولمبي، في اللقاء الودي ضد نظيره التونسي.

وجاء هذا القرار من أجل السماح للاعب، بالسفر مع فريقه مولودية الجزائر، إلى السودان، لمواجهة المريخ في إياب ربع نهائي كأس زايد، للأندية العربية الأبطال، السبت المقبل.