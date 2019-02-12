وقفات احتجاجية للمهنيين"الاطباء" بعدد من المدن

نفذ أطباء وقفات احتجاجية بعدد من المدن السودانية ونفذ الصيادلة إضرابا عن العمل اليوم الثلاثاء12 فبراير2019م في إطار دعوة “تجمع المهنيين السودانيين” لموكب 12 فبراير اعتصامات وتظاهرات ليلية”. وعلمت “اخبار الخليج 365 365” بتنفيذ الوقفات التالية: الوقفة الاحتجاجية بكسلا الكوادر الطبية ومرافقي المرضى بمدينة ودمدني المستشفي السعودي للولادة الوقفة الاحتجاجية لكادر الأبيض الطبي. مستشفى بحري

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