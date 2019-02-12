الشمالية تؤكد الاستعداد لحصاد (110) ألف فدان

وأوضح المدير العام للوزارة المهندس عبد الهادي الحاج ان الوزارة قامت بتكوين لجنة عليا لمتابعة عمليات الحصاد وذلك بالتنسيق والتعاون مع معتمدي المحليات.
وأكد الحاج إكتمال الترتيبات كافة لانطلاقة عمليات حصاد محاصيل العروة الشتوية لهذا الموسم.
وأفاد ان شركة محجوب أولاد ومن خلال عقد الشراكة الموقع بينها وبين الولاية أبدت استعدادها لتوفير اعداد كبيرة من الحاصدات فيما سيتم الاتصال بعدد من أصحاب الحاصدات بالولايات لتوفير مزيداً من الحاصدات .
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