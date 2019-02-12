الشمالية تؤكد الاستعداد لحصاد (110) ألف فدان

اعلنت وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية في الولاية الشمالية الشروع رسمياً في حصر المساحات المراد حصادها آلياً والبالغة مائة وعشرة ألف فدان وتوفر الحاصدات لهذه المساحة والتي تقدر بـ(34) حاصدة كوباين كبيرة.

وأوضح المدير العام للوزارة المهندس عبد الهادي الحاج ان الوزارة قامت بتكوين لجنة عليا لمتابعة عمليات الحصاد وذلك بالتنسيق والتعاون مع معتمدي المحليات.

وأكد الحاج إكتمال الترتيبات كافة لانطلاقة عمليات حصاد محاصيل العروة الشتوية لهذا الموسم.

وأفاد ان شركة محجوب أولاد ومن خلال عقد الشراكة الموقع بينها وبين الولاية أبدت استعدادها لتوفير اعداد كبيرة من الحاصدات فيما سيتم الاتصال بعدد من أصحاب الحاصدات بالولايات لتوفير مزيداً من الحاصدات .



يذكر ان الشمالية تمكنت من زراعة أكثر من (420) ألف فدان بمحاصيل العروة الشتوية حيث استهدفت زراعة (120) ألف فدان لمحصول القمح و(58) ألف فدان لمحصول الفول المصري بجانب زراعة مساحات مقدرة من التوابل والخضروات والاعلاف والبقوليات.