"رايتس ووتش" تنشر فيديوهات توضح أعمال العنف في السودان

طالبت منظمة هيومن رايتس واتش، من الأمم المتحدة، ضرورة فتح تحقيق حول ما يتعرض له المتظاهرون في السودان من "انتهاكات" – حسبما ذكرت المنظمة الحقوقية.

وأوضحت المنظمة، أنها حصلت على لقطات فيديو تظهر استخدام القوات الحكومية المفرطة وانتهاكات مروعة ضد المتظاهرين.

وكانت هيومن رايتس ووتش، دعت في وقت سابق، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في السودان في اجتماع مارس المقبل.

وتشهد السودان مظاهرات مناهظة للحكومة، كان سببها ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة، لتتحول فيما بعد إلى المطالبة برحيل الرئيس عمر البشير.

وبحسب نشطاء فقد قتل 57 شخصًا خلال المظاهرات التي تشهدها السودان منذ التاسع عشرمن ديسمبر، فيما أعلنت الحكومة عن وقوع 30 قتيلاً.