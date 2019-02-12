البنك الزراعي يعلن تخفيض مقدم الحاصدات بنسبة 10%

اعلن وزير الزراعة والغابات، حسب النبي محمد موسى، ان البنك الزراعي سيقوم بتخفيض مقدم الحاصدات بنسبة 10% لكل جمعية او تنظيم مزارعين، والتي يمتلكها والموجودة الآن بحاضرة ولاية الجزيرة "ود مدني". وقال موسى عقب اجتماع اللجنة العليا للموسم الزراعي، ان البنك الزراعي سيقوم ايضا بشراء محصول القمح نقدا بالأسعار المعلنة وفقا لسياسات الدولة التشجيعية للعمل الجماعي والتعاوني للمنتجين والمزارعين.

واضاف "اجتماع اللجنة العليا اليوم للموسم الزراعي وقف علي التحضيرات للموسم الزراعي للعام 2019-2020 بشقيه الصيفي والشتوي". وأفاد موسي بان الاجتماع قد اطلع علي الاستعدادات المبكرة لحصاد محاصيل العروة الشتوية والتي تبشر بانتاجبة طيبة عطفا علي التأسيس الجيد للمحاصيل.

واشار ان الاجتماع اطمأن علي توفير الخيش والآليات الموضوعة لتأمين انسياب النقدية والمواد البترولية استعدادا انجاحاً لموسم الحصاد.

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