خيري: دائرة الكرة في المريخ تعلن نهاية أزمة متأخرات اللاعبين

قال مدير الكرة بالمريخ، إن لاعبي الفريق الأول بالنادي تسلموا المستحقات المالية الخاصة بهم.

وأشار أكرم خيري في تصريحات صحفية إلى أن مجلس الإدارة أجرى تسوية للمستحقات التي كانت متأخرة خلال الأشهر الماضية، وقام بدفع مبلغ مالي تسلمته دائرة الكرة وشرعت في تسليمه على الفور إلى لاعبي الفريق.

وأضاف أكرم خيري أن الأوضاع المالية داخل فريق الكرة، جيدة لافتاً النظر إلى أن خطوة تسليم اللاعبين الرواتب المتأخرة، إيجابية وجاءت في وقتها خاصة وأن الفريق مقبل على استحقاقات مهمة وبالأخص موقعة المولودية، في إياب الدور ربع النهائي من كأس زايد للأندية الأبطال.

وأضاف خيري خلال تصريحاته بأن هناك بعض المستحقات المالية المتأخرة الخاصة بحافز مباراة هلال الأبيض، في نهائي كأس السودان الموسم الماضي وتم الاتفاق على تسليمها للاعبين كذلك قبل مباراة المولودية.

وأشاد أكرم خيري بنهج مجلس الإدارة، في تسوية المستحقات المالية الخاصة بفريق الكرة مشيراً إلى أن الخطوة من شأنها أن تدعم من الروح المعنوية للاعبي الفريق والذين يعلمون مدى التحدي الذي ينتظرهم خلال المباراة القادمة.

وشدد أكرم خيري بأن هناك آمال عريضة على عاتق اللاعبين بوصف أن تأهل الفريق إلى الدور نصف النهائي من كأس العرب، هو مطلب جميع أمة وشعب المريخ.

ودعا أكرم خيري اللاعبين إلى تقدير المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وقال إنهم في دائرة الكرة دائمي الحديث مع اللاعبين على ضرورة الحرص على الانضباط والعمل على تلافي جميع الأخطاء والسلبيات التي تحدث داخل الملعب.

ورأى أكرم خيري أن المريخ يملك لاعبين على مستوى عالٍٍ من الموهبة مشيراً إلى أن المطلوب هو اللعب بحماس وقوة حتى يتحقق المطلوب ويمضي الفريق إلى بر الأمان.

وكشف أكرم خيري عن ترتيبات من نوع خاص لموقعة الفريق الجزائري، وقال إن مجلس الإدارة وجميع فئات الفريق تدرك صعوبة المباراة وضرورة تحقيق المطلوب فيها.

وشدد أكرم خيري بأن جماهير الأحمر لا تحتاج إلى وصية منوهاًً إلى أن الصفوة ظلت دائماً تقدم الكثير من الدروس والعبر في العديد من المباريات وبالتالي يبقى لزاماًً عليها أن تواصل المسير خلال المواجهة القادمة.

ونفى أكرم خيري تأثر إعداد الفريق بتأجيل مباراة الموردة، وقال إنهم في الجهاز الإداري حرصوا على الجلوس مع الجهاز الفني، واستفساره حول الرؤية الموضوعة وكان الاتفاق حول الدفع بخطاب إلى اتحاد الكرة لتأجيل المباراة وبالفعل تمت المصادقة على الطلب باعتبار أن الظروف التي قدمها الأحمر موضوعية.

وتمنى أكرم خيري، دعم الجهاز الفني واللاعبين، وقال ينبغي نسيان أي هفوات أو انتقادات خلال الوقت الراهن والتركيز على الدعم ورفع الروح المعنوية حتى ينجح الفريق في تحقيق المطلوب.