والي شمال دارافور ينفي وقوع اغتصاب بأي من محليات ولايته

نفت الحكومة، وقوع اغتصاب فتيات بالقرب من منطقة "تابت" بولاية شمال دارفور. وكانت حركات مسلحة تُقاتل الحكومة في إقليم دارفور، قالت إن "عسكريين اغتصبوا نساء نازحات بمخيم زمزم للنازحين، جنوب مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور"، حيث ذكروا في بيان مشترك، إن "تسع صبايا اغتصبوا في مخيم زمزم، عندما خرجن لجلب القش في منطقة أم هشابة بالقرب من قرية تابت". وقال والي شمال دارفور، الشريف محمد عباد سموح، لصحيفة الانتباهة الصادرة اليوم الثلاثاءفي الخرطوم، إن حكومته لم ترصد أية عمليات اغتصاب في محليات الولاية، وقال إنهم يتعاملون وفق الإجراءات القانونية بالرجوع إلى الأجهزة الرسمية.

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