من هُنا نبدأ.. بقلم عبد اللطيف البوني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

(1)

إنّ الديمقراطية لا تبدأ بالمُؤسّسات التي تعكسها بل تنتهي بالمُؤسّسات، إنّما تبدأ بالأسرة والمُجتمع ومن ثَمّ تمضي لبقية أوجه الحياة، فأيِّ مُجتمعٍ قائمٍ على الطُغيان والتّسلُّط و(الكبير الكبير) لن تنمو فيه الديمقراطية.

وفيما يتعلّق بالسُّودان، ظلّ أستاذ الأجيال عبد العزيز حسين الصاوي (اسم حركي) ينحت في الصخر، لكي يقول لنا إنّ البئية الاجتماعية السودانية يعوزها الكثير لكي تنمو فوقها الديمقراطية الحَقّة، ويُطالب بالالتفات للتعليم والتنشئة العائلية والمُؤسّسات الاجتماعية وإصلاحها وتحديثها حتى تصبح صالحةً لإنبات بذرة الديمقراطية وغير ذلك سنظل نحرث في البحر ونُجرِّب المُجرّب وذلك بإعلان حياةٍ حزبيةٍ كاملة الدسم، وعندما نأتي للمُمارسة سوف نجد الدوائر المَقفولة والرجل الواحد الذي يمسك بمفتاح الدائرة، ونجد الاصطفاف القبلي والطائفي والفانوس حَرَقَ القُطيّة، وأُكلوا تُوركم وأدوا زولكم..!

(2)

في تقديري، إنّ الأسرة النووية هي المهد الأول للتربية الديمقراطية، فهذه الأسرة التي تتكوّن من زوجٍ وزوجةٍ وأبناءٍ، يجب الرِّهان عليها في النشأة الديمقراطية، فإذا كَانَ تَفكير هذه الأسرة تَفكيراً جمعياً، بمعنى أن تَوجُّهها السِّياسي واحداً وكذا تشجيعها الرياضي وذوقها الفني، فهذه الأسرة تُعتبر أسرة مُنغلقة رغم مظهرها الحديث.. طبعاً نحن هنا نتكلّم عن المُجتمعات الحديثة وليس المُجتمعات التقليديّة القائمة على الانتماءات الأولية من عشائريّة ودينيّة، فهذه الأخيرة بينها وبين الديمقراطية بيداء دُونها بيد، ولكن بالمُقابل هذه الأُسر الحَديثة التي أشرنا إليها والتي تُعتبر حَديثة بمقاييس كثيرة، فالأب والأم مُتعلِّمان وكذا الأولاد والبنات.. ومن ناحية مادية تجد المنزل مبنياً على طرازٍ، حيث التلفزيونات مُبعثرة في غُرفة (واكان كهرباء قطعت جنريتر في) كما يقول صديقنا حمدتو وهو يُشير للمولد الكهربائي.. فهذه الأسرة المُرفهة تجدها من ناحية فكرية مصبوبة في قالبٍ واحدٍ، فالمطلوب من الأبناء أن يُشجِّعوا فريق الوالد الرياضي ويصوِّتوا لحزبه السِّياسي ويسمعوا فنانه المُفَضّل و(ينشأ ناشيء الفتيان منا … على مَا كَانَ عوّده أبوه)، فمثل هذه الأُسرة أُسر غير ديمقراطية مَهما تَشَدّقت بالحداثة لأنّها ليست مُتعدِّدة الاتجاهات..!

(3 )

هبة “ديسمبر – يناير – فبراير” الحالية كشفت عن أبعاد ديمقراطيّة حقيقيّة في المُجتمع السُّوداني، فقد اتّضح أنّ الشباب الذين ظاهروا والذين لم يظاهروا يختلفون عن آبائهم في تَوجُّهاتهم كافّة وفي نظرتهم للأمور، فليس المطلوب من الآباء هو مَنح جواز مُرور لهذا الشباب، فقد انتزعوا جواز مُرورهم، بل المطلوب من الآباء تشجيع هذه الوجهات الليبرالية وذلك بالعمل على أن تكون أُسرهم تَعدُّديّة في كل شيء, السِّياسة، الرياضة الفن وضُرُوب الثقافة كافة، بعبارة جامعة يتركوا للأبناء حُرية الاختيار حتى ولو اختاروا ما يراه الآباء غير مُناسبٍ ولندعهم يتعلّمون من تجاربهم، بالطبع هذا لا يعني التّهاون في مسألة القيم التي تدعو للصدق والأمانة والمَحَبّة والتّآلف والتّكاتف وكل القيم الخيِّرة، فالقيم أمرٌ يجب عدم التفريط فيه، أمّا السُّلوكيات فهي اختيارية. في تقديري، إنه يجب أن نبتهل هذه الفُرصة وندعو الأسرة السودانية المُتعدِّدة الاتجاهات السِّياسيَّة، ونُطالب الآباء بأن ياتوا على أنفسهم من أجل هذه الغاية، بمعنى حتى ولو كانوا يَرونَ خطلاً واضحاً في بعض الخيارات فليغضوا عنها الطرف من أجل حياة تَعدُّديّة داخل الأسرة مع الإصرار على التّواثق والتّضامن الأُسري.

فمن الأسرة تنطلق الليبرالية نحو المُجتمع والدولة، وكم كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله فيلسوفاً عندما قال: (ربوا أبنائكم غير تربيتكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم).. وغنى رمضان زائد (خليك مع الزمن)..!