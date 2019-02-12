بعيداً هناك!!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> أتذكرون قضية خاشوقجي؟..

> فأي عوالم كوكبنا ــ إذن ــ تفاعلت معها بصدق إنساني هو من صميم ديننا؟..

> الشرقي؟…أم الغربي؟…أم الثالث؟…أم الإسلامي؟

> علماً بأن الإسلامي هذا هو جزء (أصيل) من العالم الثالث….. ويشبهه..

> وكلاهما يشبهان العالم الشرقي… في كل شيء..

> حيث الحاكم يقعد ولا يقوم…. وحقوق الإنسان تُنتهك… والمعارض قد يُقتل..

> وتذكروا مقولة الشيخ محمد عبده…القديمة..

> فقد قال عقب رحلة (غربية) له : ذهبت إلى الغرب فوجد إسلاماً… ولم أجد مسلمين..

> وحضرت إلى الشرق فوجدت مسلمين… ولم أجد إسلاماً..

> وأضيف إليها تذكراً حديثاً؛ قبل أيام… من وحي متابعتي برنامجاً دينياً فلسفياً..

> وفوجئت بأستاذي ــ أستاذ الفلسفة ــ حسن حنفي مشاركاً فيه..

> وهو الذي فند لنا ــ بالمنطق لا الدين ــ مسلمة (الأب… والابن… والروح القدس)..

> فقد كان بيننا أقباط… ولا يأخذون بمنطق دين الإسلام هذا..

> وكان النقاش عن فتنة خلق القرآن… بالجزيرة الوثائقية..

> وهي الفتنة التي اُستغلت فيها السياسة لتعذيب أحمد بن حمبل… من منطلق الدين..

> فقد رفض أن يكون عالماً سلطانياً… يعين على الظلم..

> ونميري ــ في بلادنا ــ كان قد دخل على محمود محمد طه من مدخل السياسة..

> وخرج بروحه من مدخل الدين… عبر علماء السلطان..

> وأنا لا أقر هنا آراءه… ولكني أنتقد امتطاء ظهر الدين للإغارة على الخصوم..

> وفي البرنامج المذكور انتقادٌ مماثل؛ قديماً… وحديثاً..

> فحيثما وُجدت دكتاتورية باسم الدين وُجد علماء سلطانيون… يدورون في فلكها..

> ويخشون شوكة السلطان أكثر من خشيتهم غضب الله..

> وما قيل فيه ــ البرنامج ــ قلناه كثيراً…ألَّا فرق بين طغيان ديني وآخر علماني..

> فهو كله عند الله ــ والناس ــ طغيان… يفتقر إلى الإنسانية..

> والعالم الغربي تعاطف مع خاشقي من منطلق الإنسانية المحضة هذه..

> وصمتت بقية العوالم؛ عدا همهمات على استحياء…هنا وهناك..

> ومنها ــ وهذه قمة المأساة ــ حكومات عالمنا الإسلامي؛ ففاقد الإنسانية لا يعطيها..

> بل إن منها ما غلَّب مصالح السياسة على مبادئ الدين..

> ومن يكبت معارضيه… أو يسجنهم… أو يقتلهم؛ من البديهي ألا تهمه حادثة خاشقجي..

> إيه يعني خُطف…أو فُطِّس…أو حتى سُحل؟!…عادي جداً..

> عادي عند روسيا… كما عند الصين… كما عند إفريقيا… كما عند دولٍ إسلامية..

> وحده الغرب (الكافر) من يضغط لمعرفة الحقيقة..

> ومن قبل هو الذي أنقذ مسلمي البوسنة من إبادة جماعية… وبقية العوالم تتفرج..

> ومن ثم فإنني أتفق مع ما خلص إليه المشاركون في البرنامج..

> وهو أن (روح) الدين لا نراها هنا في عالمنا الإسلامي..

> وإنما هي في عالمٍ هناك….. بعيداً هناك..

> في الغرب!!