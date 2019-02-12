الإسكان: ارتفاع الدولار مهدد للبناء العقاري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف صندوق الإسكان والتعمير بولاية الخرطوم عن فتح باب التقديم للسكن الشعبي خلال المرحلة المقبلة. وأعلن عن بدء استلام عدد خمسة آلاف وحدة سكنية، وأقر بوجود تحديات للسكن الشعبي الرأسي، واعتبر ارتفاع الدولار مهدداً للبناء العقاري.

وقال مدير عام الصندوق م. خلواتي الشريف النور، إن هناك بعض التحديات التي تواجه الصندوق، لافتاً إلى أن الإسكان يمول عبر منح، بجانب المصارف وبيوتات التمويل العالمية وعبر البنوك التجارية، وطالب الدولة بإيجاد دعم فني.

وأشار خلواتي بمنر وكالة السودان للأنباء، يوم الإثنين، إلى تحديات بقاء المتعاملين في سوق العقارات تتمثل في تذبذب سعر الصرف مقابل النقد الأجنبي، فضلاً عن أن القانون لا يسجل الشقق بمساحة أقل من ١٢٠ متراً والقطعة السكنية أقل من مئتي متر.

وأوضح أن أهداف قيام الصندوق توفير السكن لمحدودي الدخل ومحاربة العشوائيات وتمكين الفقراء من السكن.

من جانبه، كشف مدير الإدارة العامة للمشروعات م. حسن فاروق، عن استهداف تشييد سكن اقتصادي بنسبة 13 بالمئة، وتوفير 1200 سكن اقتصادي خلال العام 2019، وألف بيت سكن شعبي، بجانب التوسع في السكن المتطور، وأن هناك مجمعات سكنية تحت التشييد.