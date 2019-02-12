كيف تحمي ملفاتك وتطبيقاتك المهمة بـ”بصمة الأصبع”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

طفلك أو طفلتك الصغيرة بعثت برسائل إلى مديريك أو زملائك في العمل أو أرسلت بالخطأ صورك الخاصة على مواقع التواصل، يقع الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية في تلك الأزمة المحرجة، والتي يمكن حلها بطريقة سهلة.

ونشر موقع “أندرويد أوثورتي” التقني المتخصص طريقة سهلة يمكن من خلالها إغلاق عدد من الملفات أو التطبيقات المهمة والحساسة وإبعادها عن أعين المتطفلين أو الأطفال.

ويشير الموقع إلى أنه مع تطور وسائل الحماية التقنية، فيمكن أن نضع مستشعر “بصمة الإصبع” ضمن عوامل الأمان البارزة، التي ينبغي أن يدعم بها المستخدم هاتفه لإغلاق الملفات والصور الحساسة والتطبيقات الهامة.

ويختلف تطبيق ذلك الأمر على حسب نوع هاتفك، وهو ما سيعرضه التقرير التالي:

هواتف “هواوي”:

— اذهب إلى إعدادات الهاتف

— منها انتقل إلى إعدادات الأمان والخصوصية

— ثم انتقل إلى إعدادات بصمة الأصبع

— ستجد خيارات عديدة، اختر منها “الدخول الآمن”

— ثم اختر أيقونة “دخول تطبيقات مقفلة”.

— ثم ارجع بعدها إلى الإعدادات، وانتقل إلى “الأمان والخصوصية”

— اختر أيقونة “إقفال تطبيقات”، واختر التطبيقات التي تود إغلاقها.

— ستجد أنه لن يتم فتح تلك التطبيقات بعدها إلا ببصمة الأصبع.

هواتف “وان بلس”:

— اذهب إلى الإعدادات

— انتقل إلى أيقونة “خدمات”

— ثم اذهب إلى خيار “مقفل التطبيقات”

— افتح “مقفل التطبيقات”، ثم اضف التطبيقات التي تود إقفالها، ولن تفتح تلك التطبيقات بعد ذلك إلا عن طريق “بصمة الأصبع”.

— لدى هواتف “وان بلس” خيار آخر مميز، وهو ما يطلق عليه “صندوق الأمان”، والذي يمكن المستخدم من وضع التطبيقات الهامة والحساسة به والذي يمكن الوصول له عن طريق “مدير الملفات” فقط وفي مكان سري لا يعرفه إلى المستخدم، ولن يفتح أيضا إلا عن طريق “بصمة الأصبع”.

هواتف “أوبو”:

— اذهب إلى “الإعدادات”

— انتقل إلى خيار “بصمة الأصبع، بصمة الوجه، ورمز المرور”

— اضغط على أيقونة “كلمة المرور الخاصة”، ثم اضغط على زر تفعل خاصية “كلمة المرور الخاصة”، واختر تفعيلها عن طريق بصمة الأصبع أو الوجه.

— ثم ارجع إلى “الإعدادات” مرة أخرى ومنها إلى خيار “الأمان”.

— اضغط على زر “تطبيقات مقفلة أو آمنة أو خاصة” — حسب نوع إصدار هاتفك، لن يعمل بعدها أي تطبيق أو ملف إلا بعد استخدام “بصمة الأصبع”.

هواتف “سامسونغ”:

— اذهب إلى “الإعدادات”

— انتقل إلى “إقفال الشاشة والأمان”

— اختر خيار “ملف آمن”، ثم فعل من استخدام “بصمة الأصبع” على التطبيقات أو الملفات.

— بعد تفعيل تلك الخاصية، ستجد أسفل منها خيارين “اضف تطبيقات” و “اضف ملفات”، ويمكنك أن تضيف عليهما أي تطبيقات أو ملفات ترغب في جعلها مغلقة.

هواتف “شاومي”:

— ستجد على الشاشة الرئيسية تطبيق “تطبيق الأمان”، اضغط عليه.

— ستجد داخلها أيقونة “غلق تطبيقات”، ثم ادخل كلمة المرور، وغير من تفعيلها ليتم تفعيلها عن طريق “بصمة الأصبع”.

— لكن إذا أردت إخفاء ملفات بعينها، فيمكنك أن تدخل إلى خيار “ملفات مخفية” من على “مدير الملفات”، وانقل أي ملف لا ترغب بأن يكون ظاهرا إليه، وهذا لن يفتح أيضا إلا ببصمة الأصبع.

هواتف أخرى:

— يمكن تحميل عدد من التطبيقات، التي تسمح بإغلاق التطبيقات والملفات عن طريق “بصمة الأصبع” فقط، مثل ” LOCKit”، و” AppLock”، و” AppLocker”.