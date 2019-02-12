د.شداد يطلق تصريح ساخن بخصوص مباراة الأمل وهلال الأبيض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 اليوم :

بشأن إلغاء مباراة الأمل مع الهلال الأبيض، والتي كان مقرر لها أن تلعب يوم السبت الماضي، بستاد عطبرة، كشف رئيس الاتحاد السوداني، كمال شداد، أنه تلقى اتصالا من جهة أمنية تطلب تأجيل المباراة.

وكشفت الجهة الأمنية أن إقامة المباراة بحرمان جماهير نادي الأمل من الدخول لمتابعتها، أحدث حالة احتقان ظاهرة داخل النادي، وستؤدي إلى مشكلة أمنية.

وأضاف شداد : “كان ردنا صريحا على الجهة الأمنية أن هذه مباراة في كرة القدم، وسوف تلعب في مواعيدها بستاد مدينة عطبرة”.

وتابع أنه “أبلغ المسؤول الأمني بأنهم يحمون قرارات لجان اتحاد الكرة ولا يتدخول في عملها بأي شكل من الأشكال وأن نادي الأمل عوقب بالحرمان من جماهيره بقرار من لجنة الانضباط”.

وفوجئ اتحاد الكرة، السبت الماضي، بقرار الجهات الأمنية بإلغاء المباراة، ليتم تحديد يوم غد الثلاثاء، بالعاصمة الخرطوم، لإقامتها