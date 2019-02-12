جواد ظريف يطالب الإدارة الأمريكية بمراجعة سياساتها “الفاشلة” بشأن إيران

شهاب محمد - الخرطوم - محمد جواد ظريف الخليج 365: طالب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الإثنين، الإدارة الأمريكية، بإعادة النظر في سياساتها “الفاشلة” التي تتبناها بخصوص إيران.

جاء ذلك في رسالة نشرها الوزير الإيراني على حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، للرد على اتهامات وجهها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعليقًا على إحياء الحكومة الإيرانية الذكرى الـ40 لإندلاع الثورة “الإسلامية”.

وفي تغريدته أضاف وزير الخارجية الإيراني قائلا “السياسة التي تتبعها الولايات المتحدة منذ 40 عامًا انتهت بالفشل”. الاناضول

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