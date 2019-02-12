شهاب محمد - الخرطوم - الكاف الخليج 365 : أجاز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) استاد نادي نكانا الزامبي ووافق عليه لاستقبال مباريات الفريق أمام الهلال بعد غد الأربعاء في الجولة الثانية لمجموعات البطولة الكونفدرالية حسب ماذكر المكتب الاعلامي لنادي الهلال وترويج نادي ناكانا لاقامة المباراة بملعبه. وكان الكاف أبدى ملاحظات في وقتٍ سابق على ملعب نادي ناكانا وطالب إدارة النادي بإجراء بعض الإصلاحات في الاستاد حتى يكون جاهزاً لاستقبال مباريات ناكانا في مجموعات الكونفدرالية.

كانت هذه تفاصيل خبر الكاف يجيز ملعب نكانا لمواجهة الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.