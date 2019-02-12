الخارجية المصرية تحذر المسافرين إلى السعودية بعد ازدياد أعداد المقبوض عليهم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: حذرت الخارجية المصرية، يوم الاثنين، رعاياها المسافرين إلى السعودية أو المقيمين على أراضي المملكة من مغبة إحراز أو حيازة مواد مخدرة أو عقاقير طبية محظورة بمقتضى القوانين السعودية.

وبحسب صحيفة “الأهرام” المصرية، قالت الوزارة في بيان “في إطار جهود وزارة الخارجية لمتابعة أوضاع أبناء الجاليات المصرية في الخارج، وتوفير الحماية الممكنة لهم، تلاحظ ازدياد أعداد المصريين المقبوض عليهم من جانب السلطات السعودية، بسبب اتهامهم بحمل أو حيازة مواد مخدرة أو عقاقير طبية محظورة خلال سفرهم أو إقامتهم بالمملكة العربية السعودية، حيث تم إصدار أحكام مغلظة ضدهم من جانب القضاء السعودي”.

وأضافت أن “اصطحاب أو جلب مواد أو أقراص مخدرة إلى الأراضي السعودية جريمة معاقب عليها بموجب القوانين السعودية بعقوبات تصل إلى الإعدام، فضلا عن كون هذه الأفعال مؤثمة جنائيا بموجب قانون العقوبات المصري”.

كما أهابت وزارة الخارجية بوسائل الإعلام المصرية توعية المواطنين المسافرين إلى المملكة من خلال تعريفهم بالمواد المخدرة والعقاقير الطبية المحظورة بموجب القوانين واللوائح السعودية.

هذا ونشرت الصحيفة جداول تضمنت المواد المحظورة بموجب القوانين واللوائح السعودية.

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