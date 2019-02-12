توالي ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني

سجلت أسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء ارتفاعا جديداً مقابل الجنيه السوداني خلال افتتاح التعاملات الصباحية في السوق السوداء وسط الخرطوم.

ووفق البيانات فقد ارتفع سعر صرف الدولار اللأمريكي مقابل الجنيه السوداني عن طريق التعاملات النقدية 66 جنيه، وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني عن طريق التحويلات البنكية 80 جنيه.

متوسط أسعار العملات الأجنبية في السودان في السوق السوداء (نقداً) اليوم الثلاثاء 12\02\2019م :

العملة الصرف مقابل الجنيه

الدولار الأمريكي 66 جنيه

الريال السعودي 17.5 جنيهاً

الدرهم الإماراتي 19.60 جنيهاً

اليورو 73.40 جنيهاً

الجنيه الإسترليني 83 جنيهاً

الجنيه المصري 3.83 جنيه

الريال القطري 17.50 جنيه

تنوية: يختلف سعر الدولار وبقية أسعار العملات الأجنبية من تاجر إلى آخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباه والأسعار قابلة للتغيير وينصح بعدم الاعتماد على تاجر واحد.

واليكم متوسط أسعار العملات في السودان في السوق الموازي (شيكات) اليوم الثلاثاء 12\02\2019م:

العملة الصرف مقابل الجنيه

الدولار الامريكي 80.00

الريال السعودي 20.20

الدرهم الاماراتي 22.33

اليورو 86

الجنيه الاسترليني 89