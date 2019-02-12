إحباط محاولة بيع تمثال سيدنا سليمان بالخرطوم.. تفاصيل

تمكن جهاز الأمن والمخابرات الوطني من إحباط مخطط لبيع تحفة أثرية قيمة متمثلة في تمثال سيدنا سليمان بن داؤود يجسد فيه شخصية سيدنا سليمان وهو يجلس على العرش ويحمل عصاه بيده.

وتمكنت السلطات الأمنية من إلقاء القبض على المتهم خلال عقد صفقة بيع تمثال سيدنا سليمان الأثري مع أحد المستثمرين الأجانب الذي كان ينوي شراء القطعة الأثرية وتهريبها إلى خارج السودان.

وكانت صفقة بيع التمثال التي أبرمها المتهم الأول مع الأجنبي تتخطى الـ(12) ألف دولار أمريكي، ودونت السلطات بلاغاً بشأن القضية بنايبة أمن الدولة.

ونقلت مصادر أن معلومات توافرات لدى قوات جهاز الأمن تفيد بأن شخصاً يهم بعقد صفقة مع أجانب لبيع وتهريب قطعة أثرية نادرة يصل عمرها لنحو آلاف السنين.

وفور المعلومات تم تشكيل قوة أمنية وتحديد ساعة الصفر ونصب كمين محكم، وأثناء عقد الصفقة شعر الأجنبي بالكمين ففر هارباً إلا أن السلطات الأمنية تمكنت من القبض على المتهم السوداني.

وضبطت السلطات الأمنية المتهم السوداني وبحوزته تمثال سيدنا سليمان والذي يصل طوله إلى قرابة المترين، ويجسد التمثال شخصية لرجل يجلس على عرش ملكي ويمسك بيده عصاة وهو مصنوع من مادة الخزف وأحبطت عملية البيع.

ونقلت مصادر بأن الأجنبي كان ينوي نقل التحفة الأثرية إلى خارج السودان، وقامت السلطات الأمنية بنقل التمثال إلى الهيئة العامة للآثار لتحديد الحقبة الزمنية والتاريخية التي يعود إليها التمثال.

ودون الأمن بلاغاً في مواجهة المتهم بنيابة أمن الدولة (الانتباهة) وشرعت السلطات في التحقيق مع المتهم لمعرفة الجهة التي تحصل منها على التمثال.