الفنان "شكر الله عز الدين" يكشف سبب تأخر زواجه

نفي الفنان شكر الله عز الدين بأن يكون تأخر زواجه بسبب تعرضه لـ(صدمة عاطفية) كما ظل يردد البعض، مبيناً أن السبب الرئيسي خلف ذلك الأمر هو انشغاله الشديد بمشروعه الفني والذي يكرس له كل حياته.

واضاف قائلاً في تصريحات صحفية "أنا طوالي في حالة نقاش مع الوالدة بسبب الموضوع دا، لكن خلاص بقول ليها هانت".

وعن لقب (الكازنوفا) الذى اشتهر به، شكر الله، وهل تم اطلاق ذلك اللقب عليه بسبب كثرة علاقاته العاطفية ليجيب بسرعة..

أولاً أنا لست من هواة العلاقات العاطفية المتعددة، فذلك سلوك خاطئ، والفنان تحديدا يجب ألا يمارس مثل ذلك السلوك لأنه في الاصل كتلة من الأحاسيس، وزاد: لقب الكازنوفا أطلقه علي المعجبين، وأنا أعتز به".

وأشار (الكازنوفا) الي تجربته في إنتاج أوبريت (عشان بلدنا) والذى وجد صدى واسع لدى الجمهور، مشيرا إلى أنه في البدء يتقدم بشكره العميق لكل اصدقاءه الفنانين الذين شاركوا في ذلك العمل الضخم والمكون من جزئين.

كما تحدث شكر الله عز الدين عن تجربته المميزة جداً في فيديو كليب (لوليتا)، الذى حظى بمتابعة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، ذلك الفيديو الذي قام بانتاجه على نفقته الخاصة قبل سنوات.

وقام بإهداءه لشعب جنوب السودان، وتابع" أردت من خلال ذلك الفيديو أن اؤكد لكل العالم أننا برغم الانفصال لانزال شعباً واحداً، وأن قلوبنا لازالت تحمل ذات نبض الوطن الكبير".