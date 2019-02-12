الشروع في ربط الكرمك بـ(اصوصا) الاثيوبية

اكد والي النيل الأزرق المكلف البشير احمد، ازلية العلاقات بين شعبي السودان واثيوبيا، إلتزام حكومة الولاية بانفاذ كافة البروتوكولات المشتركة بين الدوليتن وذلك تعزيزا للتواصل وتطويرا للمصالح والعلاقات الحدودية بين الجانبين.

وأكد لدي لقاءه سفير جمهورية اثيوبيا الفدرالية بالسودان السفير شيفارو جارسو، اهمية التنسيق مع الجهات الاتحادية ذات الصلة بانفاذ مشروع طريق الدمازين الكرمك دعما للتواصل مع الجانب الاثيوبي عبر إقليم بني شنقول.

من جانبه ابان السفير الإثيوبي شيفارو جارسو ان زيارته تهدف الي دعم مسيرة التنمية بالمناطق الحدودية بصورة عامة ودعم الجهود المشتركة الخاصة بانفاذ مشروع طريق الدمازين / الكرمك توطئة لربطه بمدينة اصوصا حاضرة اقليم بني شنقول.

واكد حرص الجانب الإثيوبي علي دعم الجهود المتعلقة باستقرار الجالية الإثيوبية بالولاية.