جزر القمر تُبدئ الرغبة بالاستثمار في السودان

وافق رئيس الهيئة التشريعية القومية بروفيسور إبراهيم أحمد عمر لدى لقائه برئيس برلمان جزر القمر دكتور عبده حسين بمقر إقامته بالقاهرة على طلب البرلمان القمري للاستثمار فى السودان.

وقال إن العلاقات بين السودان وجزر القمر بدأت بالتعليم، والتعاون في المحافل الدولية والإقليمية، مؤكدا استعداد السودان للتعاون مع القمريين فى مجال الاستثمار والتبادل التجاري، مستعرضا إمكانيات السودان الاقتصادية والحيوانية والغابية.

وكان رئيس البرلمان القمري جدد وقوف بلاده مع السودان حكومة وشعبا ودعم الجهود العربية والإفريقية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، كما أكد استعداد جزر القمر للتعاون اقتصاديا مع السودان والتبادل التجاري عبر القنوات الرسمية، مشيرا إلى جاهزية مورينو للتعاون مع الخرطوم وفتح سوق للمنتجات والصادرات السودانية.