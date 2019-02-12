شبيبة الساورة يستضيف فيتا كلوب.. والأهلي ينتظر الهدية الكونغولية

يستضيف نادي شبيبة الساورة الجزائري في الساعة التاسعة مساء اليوم نظيره فيتا كلوب الكونغولي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. وتعادل شبيبة الساورة مع فيتا كلوب بنتيجة 2-2 في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. ويتصدر الأهلي المصري ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط بينما سيمبا في المركز الثالث بـ3 نقاط خلف فيتا كلوب الكونغولي صاحب المركز الثاني برصيد 4 نقاط ومتفوقًا على شبيبة الساورة الجزائري صاحب المركز الأخير بنقطتين. ويسعى الأهلي إلى تكرار الفوز على سيمبا على أمل تعثر شبيبة الساورة أمام فيتا كلوب والذي يضمن تأهل القلعة الحمراء إلى دور الثمانية مباشرة. وفاز الأهلي على سيمبا بخماسية نظيفة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، كأكبر انتصار في تاريخ مشاركات النادي بمرحلة مجموعات دوري أبطال إفريقيا منذ تعديل لائحة البطولة في نسخة 1997. تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيمبا التنزاني حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - ناصر ماهر - حسين الشحات - رمضان صبحي خط الهجوم : جونيور أجايي

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